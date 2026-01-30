08:14  30 января
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
30 января 2026, 08:58

На Черниговщине внучка подожгла собственную бабушку: женщину задержали полицейские

30 января 2026, 08:58
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Нежинщине правоохранители задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 77-летней пенсионерки с особой жестокостью

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, 27 января около полуночи правоохранителям поступило сообщение из села Комаровка Нежинского района о том, что женщина облила свою бабушку горючим веществом и подожгла ее.

Установлено, что 34-летняя подозреваемая вместе со своим сожителем употребляла алкоголь. Бабушка, проживавшая в этом же доме, сделала замечание. Во время конфликта женщина облила бабушку бензином и подожгла. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Полицейские изъяли доказательства и назначили необходимые экспертизы. Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 п. 4 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

убийство полиция Черниговская область бензин пенсионерка бабушка алкогольное опьянение внучка
27 января 2026
07 августа 2025
