На Черниговщине внучка подожгла собственную бабушку: женщину задержали полицейские

Фото: Национальная полиция

На Нежинщине правоохранители задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 77-летней пенсионерки с особой жестокостью

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, 27 января около полуночи правоохранителям поступило сообщение из села Комаровка Нежинского района о том, что женщина облила свою бабушку горючим веществом и подожгла ее.

Установлено, что 34-летняя подозреваемая вместе со своим сожителем употребляла алкоголь. Бабушка, проживавшая в этом же доме, сделала замечание. Во время конфликта женщина облила бабушку бензином и подожгла. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Полицейские изъяли доказательства и назначили необходимые экспертизы. Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 п. 4 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

