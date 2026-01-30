На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: произошел пожар

Фото: ГСЧС

ГСЧС

Дроны попали по неэксплуатируемому административному зданию. В результате взрывов загорелась крыша двухэтажного здания на площади 100 кв.м.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия вражеского обстрела ликвидировали 15 сотрудников, привлекались три единицы техники ГСЧС.

Напомним, в ночь на 30 января враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 111 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 80 вражеских беспилотников.