На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: произошел пожар

08:14  30 января
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
30 января 2026, 08:41

На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: возник пожар

30 января 2026, 08:41
Фото: ГСЧС
Ночью 30 января вражеские ударные беспилотники атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Дроны попали по неэксплуатируемому административному зданию. В результате взрывов загорелась крыша двухэтажного здания на площади 100 кв.м.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия вражеского обстрела ликвидировали 15 сотрудников, привлекались три единицы техники ГСЧС.

Напомним, в ночь на 30 января враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 111 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 80 вражеских беспилотников.

