На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: произошел пожар

На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: возник пожар
Ночью 30 января вражеские ударные беспилотники атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Дроны попали по неэксплуатируемому административному зданию. В результате взрывов загорелась крыша двухэтажного здания на площади 100 кв.м.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Последствия вражеского обстрела ликвидировали 15 сотрудников, привлекались три единицы техники ГСЧС.
Напомним, в ночь на 30 января враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 111 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 80 вражеских беспилотников.
