Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения

Фото: Национальная полиция
Вечером 28 января медики Мукачевской районной больницы сообщили правоохранителям о госпитализации 40-летнего мужчины с проникающим пулевым ранением живота

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что ранения мужчина получил во время охоты в лесном массиве вблизи села Великие Лучки.

Во время осмотра маршрута потерпевшего полицейские обнаружили вещественные доказательства, в том числе одежду с проникающим отверстием и сумку с патронами к охотничьему оружию.

В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что к ранению мужчины причастен 25-летний житель села Великие Лучки. Его оперативно разыскали.

По месту жительства мужчина полицейские изъяли нарезное охотничье оружие "Remington 783", гладкоствольное ружье "ТОЗ-34", пистолет типа Флобер и почти полсотни патронов.

Установлено, что все оружие было зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм 40-летний потерпевший скончался в больнице.

25-летний мужчина был задержан. Его действия следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины – убийство по неосторожности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Кривом Роге 40-летний мужчина ударил знакомого ножом в грудь . Правоохранители оперативно задержали 40-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении.

