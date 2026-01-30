Промокшие и замерзшие: двоих украинцев нашли в горах Румынии

Скриншот с видео

Румынские спасатели спасли двух мужчин из Украины, застрявших в горной местности после незаконного пересечения границы

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

Мужчины провели несколько морозных ночей под открытым небом в сложных погодных условиях. Их одежда промок "до нитки" из-за осадков и налипания снега, а из-за истощения и переохлаждения они едва могли передвигаться.

Более трех часов спасатели выводили украинцев с гор и передали медикам для оказания помощи.

Напомним, на Буковине спасли днепрянина, который шесть дней бродил по горам, чтобы попасть в Румынию. Обессиленного молодого человека через 7 часов поиска нашли пограничники. Юноша сообщил, что сообщники оставили его одного в горах ждать помощи, а сами дальше направились в направлении украинско-румынской границы.