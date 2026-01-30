08:14  30 января
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
30 января 2026, 09:30

Согласился всего за 100 долларов: в Киевской области судили диверсанта, который делал поджоги на заказ

30 января 2026, 09:30
Иллюстративное фото
Ирпенский городской суд Киевской области признал мужчину виновным в диверсии. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2024 года житель Киевской области поджег релейный железнодорожный шкаф в пгт. Гостомель Бучанского р-на. После этого он прислал видеозапись поджога неизвестному в Telegram. Впоследствии на электронный кошелек он получил 100 долларов.

Летом 2025 года мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности и обязался дать показания в другом уголовном производстве по устройству теракта в квартире на Печерске.

В результате суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.

