Согласился всего за 100 долларов: в Киевской области судили диверсанта, который делал поджоги на заказ

Ирпенский городской суд Киевской области признал мужчину виновным в диверсии. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2024 года житель Киевской области поджег релейный железнодорожный шкаф в пгт. Гостомель Бучанского р-на. После этого он прислал видеозапись поджога неизвестному в Telegram. Впоследствии на электронный кошелек он получил 100 долларов.

Летом 2025 года мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности и обязался дать показания в другом уголовном производстве по устройству теракта в квартире на Печерске.

В результате суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.