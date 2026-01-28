17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
28 января 2026, 22:09

ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования

28 января 2026, 22:09
иллюстративное фото: из открытых источников
Правительство решило предоставить от 100 до 300 тысяч гривен ОСМД, жилищным и обслуживающим кооперативам, управляющим многоквартирных домов на закупку энергооборудования

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программу назвали "СвітлоДім". Объединение совладельцев квартир или управляющие домов могут подать заявку на получение средств в приложении "Дія". Комиссия при Министерстве развития общин рассматривает и одобряет заявки.

Вырученные средства нужно использовать за 45 дней на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.

Программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области. О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно уведомит Минразвития.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет в регионах 29 января. Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте компании.

