ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования

иллюстративное фото: из открытых источников

Правительство решило предоставить от 100 до 300 тысяч гривен ОСМД, жилищным и обслуживающим кооперативам, управляющим многоквартирных домов на закупку энергооборудования

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программу назвали "СвітлоДім". Объединение совладельцев квартир или управляющие домов могут подать заявку на получение средств в приложении "Дія". Комиссия при Министерстве развития общин рассматривает и одобряет заявки.

Вырученные средства нужно использовать за 45 дней на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.

Программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области. О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно уведомит Минразвития.

