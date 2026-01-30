08:14  30 января
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 09:17

25 млн грн в декларации и "отмывании" средств: депутату Ужгородского горсовета объявили подозрение – Виталий Глагола

30 января 2026, 09:17
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Виталий Глагола
Читайте також
українською мовою

Депутату Ужгородского городского совета VIII созыва Павлу Маерчику официально сообщили о подозрении в рамках уголовного производства

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на очевидцев, передает RegioNews.

По его словам, подозрение подписал прокурор Закарпатской области Мирослав Пацкан.

Следствие считает, что депутат не указал в декларации реальные деньги и финансовые операции на десятки миллионов гривен. А часть средств с сомнительным происхождением оформил так, будто они законны, из-за финансовых схем, чтобы скрыть их реальный источник.

В частности, речь идет о:

  • 13,84 млн грн, якобы скрыты в декларации;
  • 11,52 млн. грн., которые следствие считает легализованными после незаконного получения.

Общая сумма – более 25 млн грн.

Если вину докажут, депутату грозит:

  • содержание под стражей или залог;
  • лишение свободы;
  • конфискация денежных средств и имущества;
  • запрет занимать должности.

В рамках производства уже проведены обыски по месту жительства депутата и членов его семьи. В суд направлено ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: Павел Маерчик – депутат Ужгородского городского совета VIII созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. Не раз фигурировал в коррупционных и земельных делах (незаконное использование земли, самовольное строительство).

Напомним, недавно нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение. По данным журналиста Виталия Глаголы, речь идет о народном депутате Михаиле Лабе, который является членом парламентского Комитета по бюджету.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение деньги Закарпатье депутат горсовет Декларация
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Промокшие и замерзшие: двоих украинцев нашли в горах Румынии
30 января 2026, 09:57
Российские удары по Черниговщине: полицейские фиксируют последствия
30 января 2026, 09:42
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
30 января 2026, 09:36
Согласился всего за 100 долларов: в Киевской области судили диверсанта, который делал поджоги на заказ
30 января 2026, 09:30
В Киеве без тепла остаются еще 378 многоэтажек, большинство – на Троещине
30 января 2026, 09:12
На Черниговщине внучка подожгла собственную бабушку: женщину задержали полицейские
30 января 2026, 08:58
В Киеве ликвидировали нелегальную АЗС: полиция изъяла бензовоз и оборудование
30 января 2026, 08:53
На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: возник пожар
30 января 2026, 08:41
Донаты на ВСУ – на развлечения: в Сумах будут судить псевдоволонтеров
30 января 2026, 08:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »