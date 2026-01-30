25 млн грн в декларации и "отмывании" средств: депутату Ужгородского горсовета объявили подозрение – Виталий Глагола
Депутату Ужгородского городского совета VIII созыва Павлу Маерчику официально сообщили о подозрении в рамках уголовного производства
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на очевидцев, передает RegioNews.
По его словам, подозрение подписал прокурор Закарпатской области Мирослав Пацкан.
Следствие считает, что депутат не указал в декларации реальные деньги и финансовые операции на десятки миллионов гривен. А часть средств с сомнительным происхождением оформил так, будто они законны, из-за финансовых схем, чтобы скрыть их реальный источник.
В частности, речь идет о:
- 13,84 млн грн, якобы скрыты в декларации;
- 11,52 млн. грн., которые следствие считает легализованными после незаконного получения.
Общая сумма – более 25 млн грн.
Если вину докажут, депутату грозит:
- содержание под стражей или залог;
- лишение свободы;
- конфискация денежных средств и имущества;
- запрет занимать должности.
В рамках производства уже проведены обыски по месту жительства депутата и членов его семьи. В суд направлено ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Справка: Павел Маерчик – депутат Ужгородского городского совета VIII созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. Не раз фигурировал в коррупционных и земельных делах (незаконное использование земли, самовольное строительство).
Напомним, недавно нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение. По данным журналиста Виталия Глаголы, речь идет о народном депутате Михаиле Лабе, который является членом парламентского Комитета по бюджету.