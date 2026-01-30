25 млн грн в декларации и "отмывании" средств: депутату Ужгородского горсовета объявили подозрение – Виталий Глагола

Фото: Telegram/Виталий Глагола

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на очевидцев, передает RegioNews.

По его словам, подозрение подписал прокурор Закарпатской области Мирослав Пацкан.

Следствие считает, что депутат не указал в декларации реальные деньги и финансовые операции на десятки миллионов гривен. А часть средств с сомнительным происхождением оформил так, будто они законны, из-за финансовых схем, чтобы скрыть их реальный источник.

В частности, речь идет о:

13,84 млн грн, якобы скрыты в декларации;

11,52 млн. грн., которые следствие считает легализованными после незаконного получения.

Общая сумма – более 25 млн грн.

Если вину докажут, депутату грозит:

содержание под стражей или залог;

лишение свободы;

конфискация денежных средств и имущества;

запрет занимать должности.

В рамках производства уже проведены обыски по месту жительства депутата и членов его семьи. В суд направлено ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: Павел Маерчик – депутат Ужгородского городского совета VIII созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. Не раз фигурировал в коррупционных и земельных делах (незаконное использование земли, самовольное строительство).

Напомним, недавно нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение. По данным журналиста Виталия Глаголы, речь идет о народном депутате Михаиле Лабе, который является членом парламентского Комитета по бюджету.