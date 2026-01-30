Российские обстрелы Черниговщины: полицейские фиксируют последствия

Российские удары по Черниговщине: полицейские фиксируют последствия
За прошедшие сутки и ночью россияне продолжали атаковать пограничные громады Черниговщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Семеновской громаде Новгород-Северского района вражеский дрон попал по служебному автомобилю лесников – произошло возгорание транспортного средства.
В Семеновке в результате попадания российского беспилотника повреждена легковушка и остекление окон в зданиях.
Ночью 30 января россияне ударили дронами по гражданской инфраструктуре в Новгород-Северском – повреждены фасады и окна ряда построек.
Полиция документирует последствия российских ударов.
Напомним, в ночь на 30 января враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 111 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 80 вражеских беспилотников.