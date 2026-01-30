Российские обстрелы Черниговщины: полицейские фиксируют последствия

Фото: полиция

За прошедшие сутки и ночью россияне продолжали атаковать пограничные громады Черниговщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Семеновской громаде Новгород-Северского района вражеский дрон попал по служебному автомобилю лесников – произошло возгорание транспортного средства.

В Семеновке в результате попадания российского беспилотника повреждена легковушка и остекление окон в зданиях.

Ночью 30 января россияне ударили дронами по гражданской инфраструктуре в Новгород-Северском – повреждены фасады и окна ряда построек.

Полиция документирует последствия российских ударов.

Напомним, в ночь на 30 января враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 111 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 80 вражеских беспилотников.