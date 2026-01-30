В Киеве ликвидировали нелегальную АЗС

Фото: БЭБ

Правоохранители прекратили в Киеве работу нелегальной заправки, которая торговала горючим сомнительным качеством без разрешений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Станция работала без лицензии и документов, подтверждающих происхождение продукции.

Во время обысков на объекте правоохранители изъяли две топливораздаточные колонки, доставлявший товар бензовоз и около 3000 литров незаконно изготовленного горючего. Также нашли черновую документацию.

Примерная стоимость изъятого имущества и топлива – 2,5 миллиона гривен.

Назначенные судебные экспертизы полиция устанавливает всех организаторов нелегального бизнеса.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали три нелегальных автозаправочных станций в Броварском и Бориспольском районах области в Киевской области.