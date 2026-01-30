08:14  30 января
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 08:53

В Киеве ликвидировали нелегальную АЗС: полиция изъяла бензовоз и оборудование

30 января 2026, 08:53
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители прекратили в Киеве работу нелегальной заправки, которая торговала горючим сомнительным качеством без разрешений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Станция работала без лицензии и документов, подтверждающих происхождение продукции.

Во время обысков на объекте правоохранители изъяли две топливораздаточные колонки, доставлявший товар бензовоз и около 3000 литров незаконно изготовленного горючего. Также нашли черновую документацию.

В Киеве ликвидировали нелегальную АЗС: полиция изъяла бензовоз и оборудование

Примерная стоимость изъятого имущества и топлива – 2,5 миллиона гривен.

Назначенные судебные экспертизы полиция устанавливает всех организаторов нелегального бизнеса.

В Киеве ликвидировали нелегальную АЗС

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали три нелегальных автозаправочных станций в Броварском и Бориспольском районах области в Киевской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев БЭБ АЗС
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Промокшие и замерзшие: двоих украинцев нашли в горах Румынии
30 января 2026, 09:57
Российские удары по Черниговщине: полицейские фиксируют последствия
30 января 2026, 09:42
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
30 января 2026, 09:36
Согласился всего за 100 долларов: в Киевской области судили диверсанта, который делал поджоги на заказ
30 января 2026, 09:30
25 млн грн в декларации и "отмывании" средств: депутату Ужгородского горсовета объявили подозрение – Виталий Глагола
30 января 2026, 09:17
В Киеве без тепла остаются еще 378 многоэтажек, большинство – на Троещине
30 января 2026, 09:12
На Черниговщине внучка подожгла собственную бабушку: женщину задержали полицейские
30 января 2026, 08:58
На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: возник пожар
30 января 2026, 08:41
Донаты на ВСУ – на развлечения: в Сумах будут судить псевдоволонтеров
30 января 2026, 08:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »