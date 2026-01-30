08:14  30 января
UA | RU
Донаты на ВСУ – на развлечения: в Сумах будут судить псевдоволонтеров

30 января 2026, 08:36
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей Сум, обвиняемых в присвоении благотворительных средств

Об этом сообщила прокуратура Сумской области, передает RegioNews.

Следствием установлено, что в июне 2022 года 27-летний мужчина возглавил благотворительную организацию и от ее имени через социальные сети организовал сбор средств якобы на нужды Вооруженных сил Украины.

При этом реквизиты для пожертвований он отмечал не только собственной банковской карты, но и карт трех своих знакомых, которые фактически не имели никакого отношения к волонтерской деятельности и действовали без соответствующих доверенностей или договоров.

За два года фигуранты собрали более 12 млн 535 тыс. грн благотворительных взносов, из которых 4 млн 685 тыс. грн, по данным следствия, потратили на собственные нужды. В частности, средства использовались на развлечения, посещение заведений общепита, приобретение ювелирных изделий и т.д.

Напомним, в Хмельницком правоохранители разоблачили представителей благотворительной организации, которые продавали автомобили, ввезенные для нужд Вооруженных сил. В целом дельцы продали гуманитарных автомобилей на сумму более 1,2 млн грн.

