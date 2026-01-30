Україна отримала котельне обладнання від Італії: його передадуть громадам 10 областей

Фото: Facebook/Олексій Кулеба

Котельне обладнання, яке надійшло в межах програми підтримки від Італії, розподілили між громадами десяти областей України

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

Зокрема, йдеться про 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт.Це модульні та водогрійні котли з пальниками, комплектуючими та допоміжними системами.

Загальна вага партії перевищує 208 тонн, а оціночна вартість – 1,86 млн євро.

Обладнання можна використовувати як основне або резервне джерело тепла для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем теплокомуненерго.

Котли отримають громади Чернігівської, Херсонської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Київської областей.

Нагадаємо, уряд вирішив надати від 100 до 300 тисяч гривень ОСББ, житловим та обслуговувальним кооперативам, управителям багатоквартирних будинків на закупівлю енергообладнання. Отримані кошти потрібно використати за 45 днів на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

