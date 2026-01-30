08:14  30 січня
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 07:39

Україна отримала котельне обладнання від Італії: його передадуть громадам 10 областей

30 січня 2026, 07:39
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Олексій Кулеба
Читайте также
на русском языке

Котельне обладнання, яке надійшло в межах програми підтримки від Італії, розподілили між громадами десяти областей України

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

Зокрема, йдеться про 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт.Це модульні та водогрійні котли з пальниками, комплектуючими та допоміжними системами.

Загальна вага партії перевищує 208 тонн, а оціночна вартість – 1,86 млн євро.

Обладнання можна використовувати як основне або резервне джерело тепла для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем теплокомуненерго.

Котли отримають громади Чернігівської, Херсонської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Київської областей.

Нагадаємо, уряд вирішив надати від 100 до 300 тисяч гривень ОСББ, житловим та обслуговувальним кооперативам, управителям багатоквартирних будинків на закупівлю енергообладнання. Отримані кошти потрібно використати за 45 днів на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Читайте також: Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна обладнання Італія регіони зима підтримка котельні
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У Києві без тепла залишаються ще 378 багатоповерхівок, більшість із них – на Троєщині
30 січня 2026, 09:12
На Чернігівщині онука підпалила власну бабусю: жінку затримали поліцейські
30 січня 2026, 08:58
У Києві ліквідували нелегальну АЗС: поліція вилучила бензовоз та обладнання
30 січня 2026, 08:53
На Харківщині вночі росіяни атакували адмінбудівлю: виникла пожежа
30 січня 2026, 08:41
Донати на ЗСУ – на розваги: у Сумах судитимуть псевдоволонтерів
30 січня 2026, 08:36
Росія атакувала Україну 111 дронами та "Іскандером": є влучання на 15 локаціях
30 січня 2026, 08:28
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 08:19
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
30 січня 2026, 08:14
Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини: є пошкодження
30 січня 2026, 07:58
На Херсонщині через ворожі удари загинули три людини, ще 10 – поранені
30 січня 2026, 07:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »