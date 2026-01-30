В Киеве без тепла остаются еще 378 многоэтажек, большинство – на Троещине
В Киеве без теплоснабжения остаются 378 многоэтажных домов
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
"378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах столицы", – говорится в сообщении.
Городской голова отметил, что в течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов, этой ночью – еще 50.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в доме киевлян.
Напомним, со 2 февраля киевские школы возобновляют образовательный процесс. Каждое учебное заведение будет самостоятельно определять формат обучения.
