08:14  30 января
Столкновение авто на Николаевщине: погиб один человек и еще двое травмированы
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
30 января 2026, 09:12

В Киеве без тепла остаются еще 378 многоэтажек, большинство – на Троещине

30 января 2026, 09:12
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве без теплоснабжения остаются 378 многоэтажных домов

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах столицы", – говорится в сообщении.

Городской голова отметил, что в течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов, этой ночью – еще 50.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в доме киевлян.

Напомним, со 2 февраля киевские школы возобновляют образовательный процесс. Каждое учебное заведение будет самостоятельно определять формат обучения.

Киев тепло Троещина отопление многоэтажки
Промокшие и замерзшие: двоих украинцев нашли в горах Румынии
30 января 2026, 09:57
Российские удары по Черниговщине: полицейские фиксируют последствия
30 января 2026, 09:42
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
30 января 2026, 09:36
Согласился всего за 100 долларов: в Киевской области судили диверсанта, который делал поджоги на заказ
30 января 2026, 09:30
25 млн грн в декларации и "отмывании" средств: депутату Ужгородского горсовета объявили подозрение – Виталий Глагола
30 января 2026, 09:17
На Черниговщине внучка подожгла собственную бабушку: женщину задержали полицейские
30 января 2026, 08:58
В Киеве ликвидировали нелегальную АЗС: полиция изъяла бензовоз и оборудование
30 января 2026, 08:53
На Харьковщине ночью россияне атаковали админздание: возник пожар
30 января 2026, 08:41
Донаты на ВСУ – на развлечения: в Сумах будут судить псевдоволонтеров
30 января 2026, 08:36
