Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве без теплоснабжения остаются 378 многоэтажных домов

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах столицы", – говорится в сообщении.

Городской голова отметил, что в течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов, этой ночью – еще 50.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в доме киевлян.

Напомним, со 2 февраля киевские школы возобновляют образовательный процесс. Каждое учебное заведение будет самостоятельно определять формат обучения.