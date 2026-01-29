Україна заробила на вершковому маслі мільйони доларів: який прибуток за рік

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За 2025 рік на експорт відправили 15 тисяч тонн українського вершкового масла. Це вдвічі більше, аніж у 2024 році. При цьому прибуток також зріс у два рази: до 107,4 мільйона доларів.

Відомо, що серед найбільших покупців українського вершкового масла минулого року були Молдова (31,4%), Азербайджан (10,2%) та Польща (9,4%).

