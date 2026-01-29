20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 23:55

Україна заробила на вершковому маслі мільйони доларів: який прибуток за рік

29 січня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Українські виробники минулого року активно експортували вершкове масло. Стало відомо, якої цифри вдалось досягти

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За 2025 рік на експорт відправили 15 тисяч тонн українського вершкового масла. Це вдвічі більше, аніж у 2024 році. При цьому прибуток також зріс у два рази: до 107,4 мільйона доларів.

Відомо, що серед найбільших покупців українського вершкового масла минулого року були Молдова (31,4%), Азербайджан (10,2%) та Польща (9,4%).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
економіка експорт аграрії
Українська пшениця зростає в ціні: що відбувається
29 січня 2026, 20:35
ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання
28 січня 2026, 22:09
Ринок сої в Україні: ціни різко пішли вгору
28 січня 2026, 00:35
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Ринок кукурудзи в Україні: ціни злітають через обстріли
29 січня 2026, 23:35
Ексрадниця Єрмака переїхала з України до США
29 січня 2026, 23:02
Прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині
29 січня 2026, 22:46
Росіяни завдали удару по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі
29 січня 2026, 22:37
На Черкащині викрили чиновників ТЦК, які за хабарі видаляли дані з "Оберігу"
29 січня 2026, 22:25
Жителі Закарпаття можуть залишитися без газу
29 січня 2026, 22:07
5 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних
29 січня 2026, 21:55
В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
29 січня 2026, 21:55
Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »