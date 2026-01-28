Рынок сои в Украине: цены резко пошли вверх

Иллюстративное фото

На украинском рынке цены стали заметно расти. Специалисты объяснили, с чем это связано

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

На украинском рынке сои цены выросли. Пока показатель достигает 425-430 USD/т СРТ и в некоторых случаях озвучивались немного выше.

"Внутренняя достаточно высокая конкуренция за соевые бобы между экспортерами и переработчиками способствовала существенному росту гривневых цен, что будет продолжать поддерживать рынок и дальше, особенно учитывая исчерпание запасов из-за рекордной переработки и растущего экспорта. Значительное влияние на внутреннем рынке имеет и валютный фактор", - пояснили .

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.