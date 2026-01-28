23:05  27 января
Киев вернется к жестким графикам отключений электроэнергии
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
28 января 2026, 00:35

Рынок сои в Украине: цены резко пошли вверх

28 января 2026, 00:35
Иллюстративное фото
На украинском рынке цены стали заметно расти. Специалисты объяснили, с чем это связано

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

На украинском рынке сои цены выросли. Пока показатель достигает 425-430 USD/т СРТ и в некоторых случаях озвучивались немного выше.

"Внутренняя достаточно высокая конкуренция за соевые бобы между экспортерами и переработчиками способствовала существенному росту гривневых цен, что будет продолжать поддерживать рынок и дальше, особенно учитывая исчерпание запасов из-за рекордной переработки и растущего экспорта. Значительное влияние на внутреннем рынке имеет и валютный фактор", - пояснили .

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.

