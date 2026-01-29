20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 23:35

Рынок кукурузы в Украине: цены взлетают из-за обстрелов

29 января 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На украинском рынке кукурузы наблюдается рост цен. В частности, это связывают с обстрелами

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Только за прошлую неделю цены на кукурузу выросли с 206 до 208 долларов/т CPT-порт на фоне низкого предложения в первой половине месяца. В то же время, брокеры говорят, что в начале года фермеры сдерживали продажи. Кроме того, из-за обстрелов и погодных условий "просела логистика".

"Во второй половине января "горение" контрактов на январь и начало февраля спровоцировало волну закупок, которая быстро поглотила доступные объемы", - пояснили брокеры.

Средний индекс цены кукурузы с отгрузкой по направлению портов за неделю повысился до $208/т (+$2). При этом на западной границе цены остаются стабильными – около €176/т FCA Чоп.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинском рынке сои цены выросли. Пока показатель достигает 425-430 USD/т СРТ и в некоторых случаях озвучивались немного выше.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены аграрии
Украинская пшеница растет в цене: что происходит
29 января 2026, 20:35
Рынок сои в Украине: цены резко пошли вверх
28 января 2026, 00:35
Картофель и огурцы становятся все дороже: как в Украине изменились цены на овощи
27 января 2026, 09:30
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Украина заработала на сливочном масле миллионы долларов: какая прибыль за год
29 января 2026, 23:55
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области
29 января 2026, 22:46
Россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье
29 января 2026, 22:37
В Черкасской области разоблачили чиновников ТЦК, которые за взятки удаляли данные из "Оберига"
29 января 2026, 22:25
Жители Закарпатья могут остаться без газа
29 января 2026, 22:07
5 тысяч долларов за негодность: в Киеве разоблачили дельца, зарабатывавшего на военнообязанных
29 января 2026, 21:55
В Украине резко возросло количество забронированных от мобилизации
29 января 2026, 21:55
Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ
29 января 2026, 21:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »