На украинском рынке кукурузы наблюдается рост цен. В частности, это связывают с обстрелами

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Только за прошлую неделю цены на кукурузу выросли с 206 до 208 долларов/т CPT-порт на фоне низкого предложения в первой половине месяца. В то же время, брокеры говорят, что в начале года фермеры сдерживали продажи. Кроме того, из-за обстрелов и погодных условий "просела логистика".

"Во второй половине января "горение" контрактов на январь и начало февраля спровоцировало волну закупок, которая быстро поглотила доступные объемы", - пояснили брокеры.

Средний индекс цены кукурузы с отгрузкой по направлению портов за неделю повысился до $208/т (+$2). При этом на западной границе цены остаются стабильными – около €176/т FCA Чоп.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинском рынке сои цены выросли. Пока показатель достигает 425-430 USD/т СРТ и в некоторых случаях озвучивались немного выше.