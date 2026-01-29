Информатор РФ в ВМС: СБУ сорвала воздушный удар по подразделениям с морскими дронами

Фото: СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался информатором РФ.

Фигурант должен передать своему "контакту" геолокации пунктов базирования украинских военных, координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения. Среди главных целей врага были морские дроны СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.

СБУ задокументировала преступления информатора и задержала его во время подготовки передачи координат ракетной атаки.

По материалам следствия, злоумышленник попал в поле зрения российских спецслужб из-за знакомых, которым рассказывал о деталях работы, одна из которых была использована в качестве "связной" для получения закрытых данных. Во время обысков у задержанного удален смартфон со секретной информацией и контактами.

Информатору сообщено о подозрении.

Расследование продолжается, в том числе по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

