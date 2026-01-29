11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 11:57

Информатор РФ в ВМС: СБУ сорвала воздушный удар по подразделениям с морскими дронами

29 января 2026, 11:57
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности сорвала попытку российского воздушного удара по украинским подразделениям, работающим с морскими беспилотными аппаратами

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался информатором РФ.

Фигурант должен передать своему "контакту" геолокации пунктов базирования украинских военных, координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения. Среди главных целей врага были морские дроны СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.

СБУ задокументировала преступления информатора и задержала его во время подготовки передачи координат ракетной атаки.

По материалам следствия, злоумышленник попал в поле зрения российских спецслужб из-за знакомых, которым рассказывал о деталях работы, одна из которых была использована в качестве "связной" для получения закрытых данных. Во время обысков у задержанного удален смартфон со секретной информацией и контактами.

Информатору сообщено о подозрении.

Расследование продолжается, в том числе по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним, СБУ задержала корректировщика, который помогал россиянам уничтожать военные объекты в Одесской области. Злоумышленником оказался 41-летний безработный житель Измаила, скрывавшийся от мобилизации. ФСБ РФ завербовала его через телеграмм-каналы, где он искал "легкие заработки".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война СБУ ВМС Украины агент рф сотрудничество с врагом морские дроны
На Черниговщине изъяли часть российской ракеты "Искандер"
29 января 2026, 10:55
РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49
РФ за день потеряла два боевых самолета – ЦПД
29 января 2026, 07:33
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
1 713 ударов за сутки в Донецкой области: погиб работник газовой службы
29 января 2026, 12:29
В Киевской области водолазы достали из озера часть дрона из 1,5 кг взрывчатки
29 января 2026, 12:09
613 домов в Киеве до сих пор без тепла после вражеских атак
29 января 2026, 12:05
В Одессе следователя полиции поймали на "решении вопроса" для уклониста
29 января 2026, 11:45
Назначил вдвое меньшую дозу: в Черниговской области будут судить врача из-за смерти пациента
29 января 2026, 11:21
Боялась выйти из комнаты: в Харьковской области суд рассмотрел дело пенсионерки, которую запугивала собственная дочь
29 января 2026, 11:15
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
29 января 2026, 11:06
На Черниговщине изъяли часть российской ракеты "Искандер"
29 января 2026, 10:55
На Львовщине мошенник оформил более 20 кредитов на ветерана и присвоил 212 тыс. грн
29 января 2026, 10:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »