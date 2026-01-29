Боялась выйти из комнаты: в Харьковской области суд рассмотрел дело пенсионерки, которую запугивала собственная дочь

Иллюстративное фото

В Харькове 86-летняя женщина оказалась в страхе из-за собственной дочери. Женщина терпела угрозы, избиения и страх выйти из собственной комнаты

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Пожилая женщина обратилась в суд. Она проживает в квартире вместе со своей дочерью. В течение нескольких лет дочь издевалась над матерью. Женщина систематически совершала в отношении пенсионерки физическое и психологическое насилие.

Отмечается, что это проявлялось в постоянных оскорблениях, угрозах, унижении, криках, а также в применении физической силы — толкании, хватании за волосы, плеве в лицо. Поэтому заявительница боялась выходить из своей комнаты, вынуждена была закрываться в ней, а дочь выбивала дверь.

Суд выяснил, что женщина не работает, а живет за счет пожилой матери. Также она злоупотребляет алкоголем и приводит в квартиру посторонних. Она тоже имеет другое жилье, но не проживает там. Пенсионерка неоднократно обращалась в полицию, но поведение ее дочери не изменялось.

Суд удовлетворил заявление в полном объеме и выдал ограничительное предписание сроком шесть месяцев. Им запрещено:

находиться в месте жительства пострадавшей;

приближаться к ней ближе чем на 100 метров;

разыскивать, преследовать или каким-либо способом общаться с ней;

контактировать лично или через третьих лиц, включая средства связи.

