На Черниговщине изъяли часть вражеской ракеты "Искандер"

Фото: ГСЧС

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пиротехники изъяли остатки ракеты и транспортировали в специально подготовленное место для дальнейшего уничтожения методом подрыва.

В ГСЧС напомнили гражданам: не приближайтесь к остаткам снарядов, о таких находках сообщайте по номеру "101".

