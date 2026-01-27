Фото: СБУ

СБУ задержала еще одного российского агента в Одесской области. Фигурант занимался поиском и передачей координат местных объектов Сил обороны, а затем получил задание на поджог одного из них

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Вражеский агент не успел совершить диверсию. Также СБУ приняла меры по обеспечению Сил обороны, чьи геолокации зафиксировал корректировщик.

Злоумышленником оказался 41-летний безработный житель Измаила, скрывавшийся от мобилизации. ФСБ РФ завербовала его через телеграм-каналы, где он искал "легкие заработки".

Основной задачей вражеского агента был поиск пунктов временной дислокации сил обороны. Это были объекты, которые рашисты планировали атаковать с воздуха.

Прежде фигуранта интересовали здания, которые, по его мнению, могли бы использоваться военнослужащими Нацгвардии и Военной службы правопорядка.

Для сбора сведений приспешник врага скрыто обходил местность, фотографировал потенциальные цели, обозначал их на гугл-картах и через мессенджер передавал куратору от ФСБ. Впоследствии россияне приказали ему совершить поджог одного из "найденных" объектов.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали вражеского приспешника. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые готовили дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.