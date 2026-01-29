12:55  29 января
29 января 2026, 13:16

В Украине официально утвердили справочник редких заболеваний: что нужно знать

29 января 2026, 13:16
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Теперь в Украине официально утвержден перечень более 7 тысяч редких (орфанных) заболеваний

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Решение принято в рамках Плана мероприятий по оказанию помощи пациентам с редкими заболеваниями на 2021–2026 годы.

Документ создает системный учет редких заболеваний, что позволяет:

  • получать точную информацию о потребностях в лечении;
  • лучше планировать медицинскую помощь;
  • повышать эффективность организации лечения.

Утверждение справочника также помогает:

  • улучшить доступ к диагностике и лечению;
  • создавать четкие маршруты пациента;
  • расширять доступ к современным методам терапии.

Данные будут введены в электронную систему здравоохранения, что упростит работу врачей и администрации.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Минздрав подчеркивает, что Украина движется к европейским стандартам в сфере орфанных заболеваний, чтобы сохранять жизни и обеспечивать современную медицинскую помощь пациентам с редкими болезнями.

Справка: Орфанные заболевания – это редкие, часто генетически обусловленные болезни, встречающиеся у небольшого количества людей. В Европе и Украине редкими считаются болезни, встречающиеся у менее 1 человека на 2000 населения.

Напомним, Украина получила 488 800 доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib , защищающей детей от пяти опасных инфекций. В частности, дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита B и гемофильной инфекции.

