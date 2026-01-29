В Украине официально утвердили справочник редких заболеваний: что нужно знать
Теперь в Украине официально утвержден перечень более 7 тысяч редких (орфанных) заболеваний
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Решение принято в рамках Плана мероприятий по оказанию помощи пациентам с редкими заболеваниями на 2021–2026 годы.
Документ создает системный учет редких заболеваний, что позволяет:
- получать точную информацию о потребностях в лечении;
- лучше планировать медицинскую помощь;
- повышать эффективность организации лечения.
Утверждение справочника также помогает:
- улучшить доступ к диагностике и лечению;
- создавать четкие маршруты пациента;
- расширять доступ к современным методам терапии.
Данные будут введены в электронную систему здравоохранения, что упростит работу врачей и администрации.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Минздрав подчеркивает, что Украина движется к европейским стандартам в сфере орфанных заболеваний, чтобы сохранять жизни и обеспечивать современную медицинскую помощь пациентам с редкими болезнями.
Справка: Орфанные заболевания – это редкие, часто генетически обусловленные болезни, встречающиеся у небольшого количества людей. В Европе и Украине редкими считаются болезни, встречающиеся у менее 1 человека на 2000 населения.
