Фото: pixabay

Полиция завершила расследование в отношении медика Нежинского района, чья халатность привела к смерти мужчины. Обвинительный акт передали в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В феврале 2025 года в больницу попал мужчина с закрытым переломом левой голени со смещением. Пациента госпитализировали в травматологическое отделение.

Следствие установило, что врач при назначении лекарства не учел возраст, вес и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания пациента. Больному дали дозу препарата, которая была вдвое меньше минимальной нормы. Это привело к тяжелым осложнениям, от которых мужчина умер.

Судмедэкспертиза подтвердила нарушение медицинских протоколов и доказала, что пациент умер именно из-за действий врача.

Медику грозит до двух лет лишения свободы за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 140 УКУ).

Напомним, в Николаеве будут судить стоматолога-хирурга. Из-за его халатности и профессиональных ошибок умер 63-летний мужчина.