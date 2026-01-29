11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
29 января 2026, 12:29

1 713 ударов за сутки в Донецкой области: погиб работник газовой службы

29 января 2026, 12:29
Фото: Национальная полиция
За минувшие сутки, 28 января, в результате российских обстрелов Донецкой области погиб один человек, еще один получил ранение

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители зафиксировали 1 713 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились девять населенных пунктов: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск, а также Мирное, Александровка, Очеретино и Стародубовка.

В результате атак повреждены 43 гражданских объекта, из них 20 жилых домов.

В Дружковке российский FPV-дрон попал в автомобиль газовой службы. Погиб 47-летний работник предприятия.

По Славянску оккупанты ударили двумя беспилотниками "Герань-2". Ранение получило гражданское лицо, поврежден объект железнодорожной инфраструктуры и восемь автомобилей.

Краматорск подвергся атаке управляемыми авиабомбами КАБ-250, реактивными системами залпового огня "Ураган" и дронами разных типов. Повреждены по меньшей мере 14 частных домов, котельная и гражданский автомобиль.

В Александровке из-за удара БпЛА "Герань-2" получили повреждения три многоквартирных и один частный дом, хозяйственное сооружение, больница и котельная.

В Николаевке повреждены три гражданских автомобиля, в Мирном и Стародубовке – по одному частному дому.

По фактам обстрелов полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (военные преступления).

Правоохранители призывают граждан придерживаться комендантского часа, не передвигаться по непроверенным маршрутам и пользоваться возможностью эвакуации, организованной властью.

Также жителей просят не трогать подозрительные предметы и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в ночь на 29 января враг атаковал Украину 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.

война обстрелы Донецкая область мужчина погибший российская армия работник гражданская инфраструктура газовая служба
