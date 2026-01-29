Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла 18 января 2025 года.

28-летний врач из Волынской области приехала на отдых с друзьями. Во время подъема на подъемнике девушка проехала около 350 метров, не удержалась за трос, упала и стремительно скользила вниз по склону. На большой скорости она ударилась головой о металлическое ограждение, не оборудованное защитными матами, и погибла на месте.

В ходе досудебного расследования проведен комплекс экспертиз, в том числе по охране труда. Выводы экспертов показали, что руководство курорта:

не обеспечило надлежащее техническое состояние ограждений;

допустило эксплуатацию подъемника в опасных условиях;

не организовало работу аварийно-спасательной службы на территории курорта.

После получения результатов экспертиз руководство курорта сообщило о подозрении по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер, прокуратура будет ходатайствовать о содержании их под стражей.

Напомним, в январе прошлого года на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик. Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, к сожалению, он умер.