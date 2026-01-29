Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье

Скриншот с видео

Украинская авиация нанесла высокоточный удар по командному пункту управления российских оккупационных войск на Запорожском направлении

Об этом сообщает издание "Справжнє" со ссылкой на блог пилотов Воздушных сил ВСУ "Подсолнух", передает RegioNews.

Прицельный авиаудар выполнил экипаж истребителя МиГ-29.

В результате атаки был уничтожен командный пункт роты противника, а также место хранения боекомплекта.

Напомним, за прошлый год спецназовцы "Альфы" атаковали дальнобойными дронами пять военных аэродромов врага. Результат – РФ потеряла 15 единиц авиатехники. Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим.