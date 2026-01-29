11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
29 января 2026, 11:06

Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье

29 января 2026, 11:06
Скриншот с видео
Украинская авиация нанесла высокоточный удар по командному пункту управления российских оккупационных войск на Запорожском направлении

Об этом сообщает издание "Справжнє" со ссылкой на блог пилотов Воздушных сил ВСУ "Подсолнух", передает RegioNews.

Прицельный авиаудар выполнил экипаж истребителя МиГ-29.

В результате атаки был уничтожен командный пункт роты противника, а также место хранения боекомплекта.

Напомним, за прошлый год спецназовцы "Альфы" атаковали дальнобойными дронами пять военных аэродромов врага. Результат – РФ потеряла 15 единиц авиатехники. Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим.

РФ за день потеряла два боевых самолета – ЦПД
29 января 2026, 07:33
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
1 713 ударов за сутки в Донецкой области: погиб работник газовой службы
29 января 2026, 12:29
В Киевской области водолазы достали из озера часть дрона из 1,5 кг взрывчатки
29 января 2026, 12:09
613 домов в Киеве до сих пор без тепла после вражеских атак
29 января 2026, 12:05
Информатор РФ в ВМС: СБУ сорвала воздушный удар по подразделениям с морскими дронами
29 января 2026, 11:57
В Одессе следователя полиции поймали на "решении вопроса" для уклониста
29 января 2026, 11:45
Назначил вдвое меньшую дозу: в Черниговской области будут судить врача из-за смерти пациента
29 января 2026, 11:21
Боялась выйти из комнаты: в Харьковской области суд рассмотрел дело пенсионерки, которую запугивала собственная дочь
29 января 2026, 11:15
На Черниговщине изъяли часть российской ракеты "Искандер"
29 января 2026, 10:55
На Львовщине мошенник оформил более 20 кредитов на ветерана и присвоил 212 тыс. грн
29 января 2026, 10:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
