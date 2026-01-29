В Одессе следователя полиции поймали на "решении вопроса" для уклониста

Иллюстративное фото

Киевский районный суд Одессы признал виновной следователя полиции в коррупционном преступлении. Она обещала мужу решить вопрос его выезда за границу

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как известно из материалов дела, следователь одного из подразделений полиции Одесской области, которая на момент событий имела специальное звание подполковника, на протяжении 2024-2025 годов предлагала мужчине "помочь" незаконно уехать за границу.

Познакомились они во время бытового визита мастера по ремонту техники. Когда полицейская узнала, что у него нет законных оснований для выезда за границу, она начала убеждать его в своих связях. Известно, что она предлагала ему несколько вариантов:

оформление фиктивных документов о непригодности к военной службе;

пересечение границы вне пунктов пропуска;

выезд через официальный пункт пропуска в сопровождении "нужных лиц".

Самый дорогой вариант она оценила в 25 тысяч долларов. Эта схема подразумевала влияние на должностных лиц ТЦК, а также пограничников. Часть денег женщина планировала передать третьим лицам.

На суде она признала свою вину, искренне раскаялась и просила строго ее не наказывать. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.