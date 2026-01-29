12:55  29 января
29 января 2026, 13:15

2 тысячи "зеленых" за влияние на ТЦК: в Харькове разоблачили дельца, придумавшего заработок на ухилянтах

29 января 2026, 13:15
В Харькове будут судить мужчину, который предложил знакомому "помощь" в уклонении от мобилизации. Стало известно, что теперь ему может угрожать

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Осенью прошлого года харьковчанин предложил вторую "помощь" в уклонении от мобилизации. Он обещал, что сможет повлиять на должностных лиц одного из районных ТЦК, чтобы сняли с розыска. "Услугу" он оценил в 2 тысячи долларов.

Во время следующей встречи делец получил деньги. Когда он узнал, что его разыскивают, стал скрываться от следствия. Позже стражи порядка задержали его, а он признал вину.

Теперь дельцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

