12:55  29 січня
На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
11:06  29 січня
Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
09:57  29 січня
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
29 січня 2026, 11:57

Інформатор РФ у ВМС: СБУ зірвала повітряний удар по підрозділах із морськими дронами

29 січня 2026, 11:57
Фото: СБУ
Служба безпеки зірвала спробу російського повітряного удару по українських підрозділах, що працюють із морськими безпілотними апаратами

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився інформатором РФ.

Фігурант мав передати своєму "контакту" геолокації пунктів базування українських військових, координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху. Серед головних цілей ворога були морські дрони СБУ та ГУР МО під кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura".

СБУ задокументувала злочини інформатора і затримала його під час підготовки передачі координат для ракетної атаки.

За матеріалами слідства, зловмисник потрапив у поле зору російських спецслужб через знайомих, яким розповідав про деталі роботи, одна з яких була використана як "зв'язкова" для отримання закритих даних. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із секретною інформацією та контактами.

Інформатору повідомлено про підозру.

Розслідування триває, зокрема щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, СБУ затримала коригувальника, який допомагав росіянам знищувати військові об'єкти на Одещині. Зловмисником виявився 41-річний безробітний житель Ізмаїла, який переховувався від мобілізації. ФСБ РФ завербувала його через телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки".

Україна війна СБУ ВМС України агент рф співпраця з ворогом морські дрони
