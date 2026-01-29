Иллюстративное фото: wikipedia

В среду, 28 января, российская армия, вероятно, потеряла сразу два самолета – Су-30 и Су-34

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает RegioNews.

"Россияне сегодня потеряли два самолета – Су-30 и Су-34", – говорится в сообщении.

В соцсетях распространялась информация, что враг потерял Су-34 вместе с экипажем в Курской области. А украинские мониторинговые каналы сообщали о потере Су-30 на южном направлении.

По состоянию на утро 29 января в Генштабе подтвердили сбитие одного российского самолета. Какого именно – не уточняется.

Напомним, за прошлый год спецназовцы "Альфы" атаковали дальнобойными дронами пять военных аэродромов врага. Результат – РФ потеряла 15 единиц авиатехники. Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим.