11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
29 января 2026, 12:05

613 домов в Киеве до сих пор без тепла после вражеских атак

29 января 2026, 12:05
Фото: ГСЧС Киева
По состоянию на утро 29 января в Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоэтажных домов

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

За прошедшие сутки тепло удалось восстановить еще в 124 домах.

Речь идет о жилых домах, которые повторно подключают к теплосетям после вражеских атак 9 и 20 января.

Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, восстанавливая подачу тепла в дома, пострадавшие в результате массированных ударов по объектам критической инфраструктуры столицы.

Напомним, накануне жители столицы перекрыли дорогу на улице Червоной Калины из-за длительного отсутствия отопления, что повлекло значительные пробки на участке.

Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

