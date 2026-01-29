613 домов в Киеве до сих пор без тепла после вражеских атак

Фото: ГСЧС Киева

По состоянию на утро 29 января в Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоэтажных домов

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

За прошедшие сутки тепло удалось восстановить еще в 124 домах.

Речь идет о жилых домах, которые повторно подключают к теплосетям после вражеских атак 9 и 20 января.

Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, восстанавливая подачу тепла в дома, пострадавшие в результате массированных ударов по объектам критической инфраструктуры столицы.

Напомним, накануне жители столицы перекрыли дорогу на улице Червоной Калины из-за длительного отсутствия отопления, что повлекло значительные пробки на участке.

Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.

