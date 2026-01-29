Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 января враг атаковал Украину 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 84 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.

В ВС отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 29 января российские военные атаковали Одессу ударными беспилотниками – поврежден объект инфраструктуры.

Также ночью подвергались обстрелам дронами и артиллерией пять районов Днепропетровщины. Есть повреждения инфраструктуры, известно о двух пострадавших.