08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
08:27  29 января
Столкновение авто на Кировоградщине: один человек погиб, другая – травмирована
07:53  29 января
Избили и оставили без присмотра младенца: на Полтавщине родителям сообщено о подозрении
29 января 2026, 08:49

РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА

29 января 2026, 08:49
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 29 января враг атаковал Украину 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 84 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.

В ВС отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 29 января 2026

Напомним, ночью 29 января российские военные атаковали Одессу ударными беспилотниками – поврежден объект инфраструктуры.

Также ночью подвергались обстрелам дронами и артиллерией пять районов Днепропетровщины. Есть повреждения инфраструктуры, известно о двух пострадавших.

27 января 2026
В Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом
29 января 2026, 10:03
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 09:57
Оккупанты ударили по центру Херсона: в ГВА показали последствия
29 января 2026, 09:50
Сотрудница Верховной Рады купила 27-м земельный участок на Харьковщине
29 января 2026, 09:41
В Одессе увеличилось количество погибших в результате российской атаки 27 января
29 января 2026, 09:29
Пьяный киевлянин напал на 76-летнюю консьержку – полиция задержала хулигана
29 января 2026, 09:16
В Одессе в результате ночной атаки возник пожар на промышленном объекте
29 января 2026, 09:10
На Тернопольщине юрист продавал "командировку" за границу через оборонное предприятие за $15 тысяч
29 января 2026, 09:01
В Харьковской области в результате обстрелов погиб 47-летний мужчина
29 января 2026, 08:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
