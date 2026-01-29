РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
В ночь на 29 января враг атаковал Украину 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 84 вражеских беспилотника.
Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.
В ВС отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, ночью 29 января российские военные атаковали Одессу ударными беспилотниками – поврежден объект инфраструктуры.
Также ночью подвергались обстрелам дронами и артиллерией пять районов Днепропетровщины. Есть повреждения инфраструктуры, известно о двух пострадавших.