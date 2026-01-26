Украинский рынок живца: цены растут - что происходит

Иллюстративное фото

В Украине на начало недели закупочные цены свиней вырастут до 62-63 гривен за килограмм. Такая же тенденция и на мировом рынке

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

В Украине до 1 февраля живую свинью ожидается подорожание до 63 гривен за килограмм. При этом на немецкой бирже VEZG на текущую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (73,52 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,68 евро/кг (34,48 грн/кг). Цены указаны без НДС.

В Польше на бирже CennikRolnicze средняя стоимость живой свиньи доходит до 4,05 зл/кг (48,4 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,30-5,50 зл/кг (39,43-65,72 грн/кг).

Какая динамика цен на мировом рынке:

1,47 (-6%) €/кг в ЕС;

1,70 (+2%) €/кг в Бразилии;

1,46 (+12%) €/кг в США;

1,27 (-4%) €/кг в Канаде.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.