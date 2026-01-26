Зеленский изменил состав СНБО

фото: Офис Президента Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента.

Согласно указу Зеленского, в состав СНБО вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Изменения закреплены указом президента №80/2026 от 26 января 2026 года, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Этим же указом, из состава СНБО выведен бывший глава СБУ Василий Малюк.

Как сообщалось, в начале января Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Тогда в состав вошли Боев, Буданов и Иващенко.