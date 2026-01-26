Последние месяцы деятельности НАБУ и САП четко иллюстрируют: вместо реальной борьбы с коррупцией мы видим системное давление на государственные органы с целью принуждения к капитуляции под предлогом «борьбы с коррупцией» (хотя они 10 лет так «расследуют». Достаточно вспомнить, как отпустили Злочевского)

Фото: НАБУ/Facebook

Начать стоит хотя бы с дела Миндича. Нас убеждали, что это удар по "схемам Деркача", однако вероятных людей предателя Андрея Деркача — таких как Галущенко, Котин и другие чиновники из "Энергоатома" — никто не трогает. Похоже, что Деркач просто помог атаковать конкурентов, предоставив НАБУ всю необходимую информацию (возможно, и места для прослушивания. В этом деле везде просматривается его недвижимость). Это очень напоминает договоренности с ФСБ: имея данные обо всех передвижениях и недвижимости фигурантов, бюро сработало максимально избирательно. Интересно, что сам Деркач недавно получил от Путина Героя России. Не за ли успешную "операцию"? За "странным совпадением" сразу появился "мирный план" Виткоффа-Дмитриева именно в это время.

Параллельно с этим странно смотрится работа с информацией. Следственные материалы регулярно оказываются у депутата Железняка, хотя в НАБУ делают вид, что не знают, как это происходит. Вот пример, где Железняк публикует данные бюро по ГПСУ.

https://www.obozrevatel.com/.../u-materialah-nabu-u...

При этом Железняк принимает участие в работе ВСК, которую сам и создал. Это уже не правосудие, а чистое информационное киллерство.

Эта активность НАБУ удивительным образом синхронизируется с международной повесткой дня. Как только Зеленский отправляется на сложные переговоры с Трампом, антикоррупционеры "реанимируют" заявления о взятках, которые звучали еще в 2021 году.

https://www.ukrinform.ua/.../3340180-grosi-u-konvertah...

В преддверии важных переговоров НАБУ открывает дело по "деньгам в конвертах" в кабинете главы транспортного комитета ВР Юрия Киселя. Это создает стойкое чувство, что информационные атаки специально подстраивают под важные события. Кстати, в 2022–2024 годах подобные ливни на удивление системно происходили накануне переговоров по оружию или заседаниям в Рамштайне.

Цинически выглядит избирательность по так называемому "делу Шурмы". Недавно антикоррупционеры пафосно отрапортовали о задержании и расследовании фактов оплаты за электроэнергию оставшимся в оккупации солнечным станциям. Но есть нюанс: деньги исправно перечислялись девять месяцев, и это происходило без претензий к руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Как можно было не замечать оккупацию территорий столько времени? Очевидно, такие транзакции невозможны без санкции наблюдательных советов и высшего менеджмента энергокомпании. Однако НАБУ снова работает по верхам, фактически защищая транснациональную коррупцию и выводя из-под удара реальных подписантов миллиардных схем.

Логичным продолжением этой стратегии является дело Юлии Тимошенко, имеющей все признаки мести и принуждения голосовать "как нужно" за разные "планы" с российским душком. Кстати, здесь тоже "странное совпадение". Разрешение на производство по "преступной группе" появилось 27 ноября — через неделю после того, как стали известны "28 пунктов российского мирного плана". При этом пока никакого движения нет. И только в январе "вдруг" появляется дело против Тимошенко. В то же время никаких доказательств взяток нет. Статус денег, изъятых у нее, неизвестен. Пленки для экспертизы, в подлинности которых она сомневается, почему НАБУ и САП предоставлять не хотят. Чтобы подтвердить свое стремление к "прозрачности", заседания ВАКС (суд фактически под контролем НАБУ и САП) почему-то закрывают. До этого даже Янукович не додумался, когда шил против нее дело.

По "странному совпадению" нардеп от "Батькивщины" Власенко через свою ВСК уже получил материалы о злоупотреблениях в самой "антикоррупционной тусовке". Другая ВСК Алексея Кучеренко обнаружила миллиардные схемы в энергетике, где замешаны, в том числе представители иностранцев и так называемых "реформаторов" типа Кудрицкого и Коболева.

Такие странные "совпадения" позволяют говорить, что НАБУ и САП выступают сейчас как инструмент для принуждения к капитуляции страны путем прямого террора госаппарата. Пленки по делу Миндича возникли именно тогда, когда обнародовали российский проект соглашения. Кроме давления на политиков мы видим системные атаки на ВПК. Дело против компании Archer фактически не расследуется, но работа предприятия заблокирована. Так же НАБУ торпедировало компанию Firepoint, рассылая посольствам письма о якобы коррупции. Это давление на оборону и прямой подрыв обороноспособности страны.

В случае с Верховной Радой системное давление на депутатов, вероятно, связано с попыткой заставить их проголосовать за выгодный россиянам договор, который нам пытаются навязать. НАБУ просто подвешивает избранников на уголовные дела, чтобы добиться их лояльности в нужный момент.

Убежден, что структуру нужно немедленно перезагрузить. Весь нынешний состав должен быть уволен. Новый – набирать из ветеранов. Они точно не будут идти на сотрудничество с иностранными спецслужбами против интересов страны и реально будут бороться с коррупцией, откуда бы она ни шла — от местных воров или от международных.