"Не все умели себя сдерживать": актриса Екатерина Кузнецова рассказала о внимании от женатых коллег

Фото из открытых источников

Екатерина Кузнецова призналась, что химия между актерами на площадке действительно может происходить. Однако, по ее словам, она всегда это контролирует

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, для нее актерство является работой. Так что она умеет "выключить" чувство сразу после съемок. Лишь однажды она влюбилась на площадке (это был ее бывший муж). В других случаях она выступает голосом совести.

"Не все умели себя сдерживать, но, слава Богу, есть я, которая знает о женах, о детях и т.д. Я всегда могу вывести разговор в другой лад и объяснить, что лучше остаться друзьями", - рассказала Кузнецова.

Сейчас актриса не в отношениях. Однако, говорит она, внимания у нее хватает.

"Я купаюсь в цветах! Периодически хожу на свидание, но таких стальных или романтических отношений у меня пока нет", – говорит Екатерина.

Напомним, в 2014 году она вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.