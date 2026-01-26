В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области

фото: ГПСУ

Пограничники подразделения беспилотных авиационных систем «Феникс» показали, как выглядит прифронтовая Константиновка в начале 2026 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На кадрах видны пустые выбитые окна, разрушенные целые секции многоэтажных домов, обезлюденные улицы, сожженные до отказа автомобили и магазины, заброшенные и одичавшие домашние животные.

"К сожалению, сейчас именно таким является город в глазах наших пилотов. Когда-то здесь жили десятки тысяч счастливых людей, сейчас выживают несколько тысяч местных жителей", – говорится в сообщении.

Напомним, на конец 2025 года в городе Константиновка Донецкой области оставалось около 5 тысяч мирных жителей. Эвакуация из города сейчас значительно усложнилась.