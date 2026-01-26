Россияне атаковали Харьков, поврежден объект энергетической инфраструктуры и школа
Армия РФ вечером 26 января атаковала Харьков. В результате атаки есть пострадавшие и разрушение инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 26 января около 19:15 россияне нанесли серию ударов по г. Харькову.
В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Кроме того, произошло возгорание здания учебного заведения. Ранение получил охранник. Еще одна работница испытала острую стрессовую реакцию.
Также повреждены многоквартирные дома.
Как сообщалось, в Харькове часть города осталась без света после серии вражеских ударов. Энергетики советуют выключать бытовые приборы во избежание повреждения техники.
Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере ХарьковщиныВсе новости »
26 января 2026, 21:32В Харьковской области почти 100 дел открыто против ТЦК
26 января 2026, 16:55Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области
26 января 2026, 16:05
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
"Не все умели себя сдерживать": актриса Екатерина Кузнецова рассказала о внимании от женатых коллег
27 января 2026, 00:35Украинский рынок живца: цены растут - что происходит
26 января 2026, 23:55Зеленский изменил состав СНБО
26 января 2026, 22:28Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
26 января 2026, 21:52Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины
26 января 2026, 21:32В ближайшее время украинские учителя начнут получать повышенную зарплату
26 января 2026, 21:03Кривой Рог под атакой дронов: поврежден многоэтажный дом, известно о пожаре
26 января 2026, 20:34ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
26 января 2026, 20:27В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
26 января 2026, 20:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова