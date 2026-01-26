Россияне атаковали Харьков, поврежден объект энергетической инфраструктуры и школа

фото: Харьковская областная прокуратура

Армия РФ вечером 26 января атаковала Харьков. В результате атаки есть пострадавшие и разрушение инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 26 января около 19:15 россияне нанесли серию ударов по г. Харькову.

В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, произошло возгорание здания учебного заведения. Ранение получил охранник. Еще одна работница испытала острую стрессовую реакцию.

Также повреждены многоквартирные дома.

Как сообщалось, в Харькове часть города осталась без света после серии вражеских ударов. Энергетики советуют выключать бытовые приборы во избежание повреждения техники.