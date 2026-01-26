20:27  26 января
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
20:25  26 января
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
19:33  26 января
Почти сутки без света: в Черниговской области действуют жесткие графики отключений
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 23:00

Россияне атаковали Харьков, поврежден объект энергетической инфраструктуры и школа

26 января 2026, 23:00
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Армия РФ вечером 26 января атаковала Харьков. В результате атаки есть пострадавшие и разрушение инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 26 января около 19:15 россияне нанесли серию ударов по г. Харькову.

В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, произошло возгорание здания учебного заведения. Ранение получил охранник. Еще одна работница испытала острую стрессовую реакцию.

Также повреждены многоквартирные дома.

Как сообщалось, в Харькове часть города осталась без света после серии вражеских ударов. Энергетики советуют выключать бытовые приборы во избежание повреждения техники.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьков атака война фото
Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины
26 января 2026, 21:32
В Харьковской области почти 100 дел открыто против ТЦК
26 января 2026, 16:55
Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области
26 января 2026, 16:05
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
"Не все умели себя сдерживать": актриса Екатерина Кузнецова рассказала о внимании от женатых коллег
27 января 2026, 00:35
Украинский рынок живца: цены растут - что происходит
26 января 2026, 23:55
Зеленский изменил состав СНБО
26 января 2026, 22:28
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
26 января 2026, 21:52
Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины
26 января 2026, 21:32
В ближайшее время украинские учителя начнут получать повышенную зарплату
26 января 2026, 21:03
Кривой Рог под атакой дронов: поврежден многоэтажный дом, известно о пожаре
26 января 2026, 20:34
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
26 января 2026, 20:27
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
26 января 2026, 20:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »