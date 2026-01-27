20:27  26 января
27 января 2026, 00:55

"Уже столько негатива на него вылито": военный Недзельский рассказал, почему Винника не захотели мобилизовать

27 января 2026, 00:55
Музыкант и военнослужащий Роман Недзельский вдруг рассказал о певце Олеге Виннике. По словам военного, артист действительно помогал войску и даже хотел влечь форму

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Романа Надзельского, с первых дней полномасштабной войны Олег Винник из Германии передавал его батальону помощь. В частности это были автомобили. Роман говорит, что неоднократно ездил забирал помощь сам. Военный заявил, что хейт в соцсетях ударил по здоровью певца и пережил два инсульта.

Роман Надзельский рассказал, что предлагал Виннику присоединиться к войску. Однако реализовать это не удалось.

"Еще год назад предлагал забрать к нам. У нас есть "Культурный десант" при Министерстве обороны, и там все артисты, которые служат и могут уезжать. Это и "Бумбокс", "ТНМК", Женя Галич. Они собирают деньги на концертах за границей. Я сказал Олегу: "Я тебя заберу, мобилизуем, будешь военным". И он так подумал и сказал: "Это будет прикольно. Я готов надеть форму". Ну когда я переговорил со своими старшими офицерами, они мне сказали: "Уже столько негатива на него вылито, что для нас это токсично. Сказали кого угодно, только не Олега", – говорит военный.

Напомним, ранее певец Олег Винник отреагировал на обвинения, что он скрылся из Украины. По словам артиста, уже более 20 лет он является резидентом Германии. Артист заявил, что он уезжал из Украины, не нарушая закон со всеми нужными документами.

