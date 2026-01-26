Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Российско-оккупационные войска не оставляют попыток прорыва позиций бригады на государственной границе. Значительные силы вражеской пехоты при поддержке дронов, артиллерии и авиации на разных участках пытаются найти слабые места в нашей обороне, чтобы дальше совать в глубь Украины.

"Военнослужащие бригады "Гарт" всеми видами вооружения – артиллерией и БпЛА – уничтожают живую силу противника. Часто это происходит еще на этапе выдвижения вражеских пехотинцев в сторону наших позиций", – говорится в сообщении.

