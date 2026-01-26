В ближайшее время украинские учителя начнут получать повышенную зарплату

иллюстративное фото: из открытых источников

Педагоги начнут получать более высокую на 30% зарплату уже в ближайшие недели

Как передает RegioNews, об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, зарплата учителей по-прежнему формируется благодаря государственной образовательной субвенции и доплатам органов местного самоуправления.

"Это важный момент, потому что именно сейчас государственное решение о повышении оплаты труда переходит из цифр бюджета в реальные средства для людей [...] Поэтому сейчас важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда", – отметил глава МОН.

Отметим, что средняя заработная плата учителя в Украине составляет около 13,5-15 тыс. грн в месяц.

Напомним, осенью прошлого года правительство ввело ежемесячную доплату в размере 4000 грн для учителей в прифронтовых общинах.