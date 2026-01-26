Фото: местные СМИ

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

В результате атаки дрона поврежден многоэтажный жилой дом, а в одной из квартир вспыхнул пожар. Информация о пострадавших и масштабах ущерба в настоящее время уточняется.

Местные службы чрезвычайных ситуаций оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации огня и обеспечения безопасности жителей. Ожидается, что спасатели дадут полную оценку повреждений в ближайшее время.

Власти города призывают криворожцев оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Угроза новых атак с использованием дронов остается актуальной.

Ранее сообщалось, часть Харькова осталась без света из-за массовых ударов ракетами и дронами. Жители жаловались на сильные скачки напряжения, из-за чего энергетики советовали выключать бытовые приборы.