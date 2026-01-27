"Я уже хочу семью, ребенка": победительница Холостяка Надин Головчук призналась, имеет ли сейчас отношения

Фото из открытых источников

После шоу "Холостяк" отношения Надин Головчук и актера Тараса Цымбалюка долго не продлились. Теперь модель рассказала, есть ли у нее кто-то уже после финала шоу

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Надин, сейчас у нее нет любимого. При этом она сказала, что готова к новым отношениям и ей не хватает поддержки. Она объяснила, что даже на "Холостяк" она шла именно за этим, а не за победой.

"Я не шла за победой. Я была бы победительницей, если бы я встретила действительно любовь свою. Мне не хватает такого тепла. Да, ты должна сама себе давать поддержку, любовь, сопротивление и так далее, но когда рядом есть человек...", - говорит Надин.

Она добавила, что к выбору нового партнера относится с осторожностью. Однако она не скрывает, что уже готова к семье и детям.

"У меня отношения закончились два года назад. Я боялась, что мне снова будет больно, что эти отношения завершатся просто каким-то опытом. Я уже хочу семью, ребенка. Но я хочу семью с человеком, от которого захочу иметь ребенка. Это очень важно. Я не хочу делать больно ребенку", - говорит победительница Холостяка.

