20:27  26 января
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
20:25  26 января
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
19:33  26 января
Почти сутки без света: в Черниговской области действуют жесткие графики отключений
UA | RU
UA | RU
27 января 2026, 01:35

"Я уже хочу семью, ребенка": победительница Холостяка Надин Головчук призналась, имеет ли сейчас отношения

27 января 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

После шоу "Холостяк" отношения Надин Головчук и актера Тараса Цымбалюка долго не продлились. Теперь модель рассказала, есть ли у нее кто-то уже после финала шоу

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Надин, сейчас у нее нет любимого. При этом она сказала, что готова к новым отношениям и ей не хватает поддержки. Она объяснила, что даже на "Холостяк" она шла именно за этим, а не за победой.

"Я не шла за победой. Я была бы победительницей, если бы я встретила действительно любовь свою. Мне не хватает такого тепла. Да, ты должна сама себе давать поддержку, любовь, сопротивление и так далее, но когда рядом есть человек...", - говорит Надин.

Она добавила, что к выбору нового партнера относится с осторожностью. Однако она не скрывает, что уже готова к семье и детям.

"У меня отношения закончились два года назад. Я боялась, что мне снова будет больно, что эти отношения завершатся просто каким-то опытом. Я уже хочу семью, ребенка. Но я хочу семью с человеком, от которого захочу иметь ребенка. Это очень важно. Я не хочу делать больно ребенку", - говорит победительница Холостяка.

Напомним, ранее победительница шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказывала, что квартиру она снимает с подругой. По ее словам, после проекта она продолжает работать моделью.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Постсоветский хаос": звезда "Тихой Навы" рассказала, как в Украине снимают секс-сцены
24 января 2026, 01:30
Актриса Анна Саливанчук рассказала о "красных флажках" в отношениях с бывшим мужем-депутатом
24 января 2026, 00:30
"Это не телевизионная история": звезда "Холостяка" призналась, был ли у нее на шоу интим с Тарасом Цымбалюком
23 января 2026, 23:55
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
"Уже столько негатива на него вылито": военный Недзельский рассказал, почему Винника не захотели мобилизовать
27 января 2026, 00:55
"Не все умели себя сдерживать": актриса Екатерина Кузнецова рассказала о внимании от женатых коллег
27 января 2026, 00:35
Украинский рынок живца: цены растут - что происходит
26 января 2026, 23:55
Россияне атаковали Харьков, поврежден объект энергетической инфраструктуры и школа
26 января 2026, 23:00
Зеленский изменил состав СНБО
26 января 2026, 22:28
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
26 января 2026, 21:52
Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины
26 января 2026, 21:32
В ближайшее время украинские учителя начнут получать повышенную зарплату
26 января 2026, 21:03
Кривой Рог под атакой дронов: поврежден многоэтажный дом, известно о пожаре
26 января 2026, 20:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »