Сегодня активно обсуждается вопрос продажи электроэнергии "Энергоатомом" накануне поднятия прайс-кепов. Потенциальные потери госкомпании могут составить около 2 млрд грн

Я пытался донести свои аргументы еще до принятия прайс кепов, но они не были восприняты, поэтому да, я действительно на этой неделе написал соответствующее письмо правительству, где изложил детали происходящего.

Конечно, остается некая вероятность, что это смесь некомпетентности и случайности, а не коррупционный сговор. Но на днях добавилась дополнительная информация, которая вероятность первого приближает к нулю.

Итак, руководителем "Энергоатом Трейдинга" является Денис Позняков. Работает в компании давно, работал еще в 2018 году в группе подготовки запуска нового рынка, стартовавшего в 2019 году.

До ноября, когда стал руководителем Трейдинга, он возглавлял отдел по работе на "рынке на сутки вперед". То есть, он прекрасно знает, как работает РСВ и какие факторы на него влияют. Он точно компетентен в том, какие цены устанавливаются на РСВ после повышения прайс-кепов в период морозов/дефицитов. Остается вопрос – поступала ли к нему эта информация, ведь проект от регулятора утверждал о неизменности прайс-кепов. Но с другой стороны представители "Энергоатома" были на совещаниях, где обсуждались вопросы повышения.

Но еще более интересным и красноречивым является другой факт. В договоре "Энергоатома" есть пункт 11.2, что в случае диспетчерских ограничений (разгрузок) блоков АЭС у компании есть право уменьшить объемы поставок.

И на этой неделе как раз произошла ситуация: были диспетчерские ограничения одного из блоков АЭС на 800 МВт. Это абсолютно бесспорные правовые основания снизить объемы поставок своим покупателям. То есть компания имела право общую величину 2100 МВт снизить до 1300 МВт.

Как вы думаете, использовал ли "Энергоатом" этот факт и пункт договора, чтобы уменьшить объемы?

Правильно – нет. Они и дальше отгружали полный объем. Что явно свидетельствует о том, что было большее желание продавать некоторым трейдерам по 7500 грн, чем на РСВ по 12000 грн.