ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах

Спасатели предупреждают о сложных погодных условиях в Украине 26-27 января

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В центральных, большинстве северных и южных областях ожидается гололед, который на дорогах образует I уровень опасности, обозначенный желтым сигналом. Водителей призывают быть осторожными и снизить скорость движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.

В высокогорье Прикарпатья и восточной части Закарпатья оттепель повысила риск лавин. Здесь ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Спасатели предупреждают, что существует угроза оползней снега на дороги и туристические маршруты, поэтому пребывание в горах сейчас опасно.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности, не оставлять открытыми автомобили и следить за обновлениями прогнозов.

Напомним, 27 января на западе Украины прогнозируют резкое потепление – температура днем может подняться до +6 градусов. Метеорологи предупреждают, что изменение погоды может вызвать гололед и непредсказуемые условия.