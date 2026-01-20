20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 23:55

Рынок сливочного масла: украинским производителям придется искать новые каналы сбыта

20 января 2026, 23:55
Иллюстративное фото
Благодаря выгодному экспорту сливочное масло явилось драйвером роста закупочных цен на молоко. Это привело к тому, что на внутреннем рынке подорожала вся молочная продукция.

Об этом сообщает Агро-бизнес, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что в конце прошлого года рынок резко изменился. В частности, падение мировых цен на масло вызвало недовольство аграриев, ведь закупочные цены на сырье существенно снизились. Однако производители смогли сохранить прибыльность.

"Важную роль в росте экспорта сыграла возможность поставок в Европейский Союз без пошлин и квот в течение длительного периода. В то же время уже сейчас эти поставки сталкиваются с ограничениями из-за введения квот и лицензирования, а также из-за снижения привлекательности цен. В результате экспорт в ЕС фактически приостановился, а компании переориентируются на рынки соседних стран", - говорят специалисты.

Однако потенциал для наращивания экспорта украинского масла ограничен. В частности, из-за усиления конкуренции со стороны других производителей. Итак, украинскому производителю придется активно искать новые каналы для сбыта.

"На внутреннем рынке масло сейчас продается дешевле, чем на экспорт в ряд постсоветских стран. Признаков быстрого улучшения ценовой ситуации участники рынка пока не видят и не исключают дальнейшего ухудшения конъюнктуры в ближайшее время", - говорят эксперты.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысячи земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
