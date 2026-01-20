Рынок сливочного масла: украинским производителям придется искать новые каналы сбыта

Иллюстративное фото

Благодаря выгодному экспорту сливочное масло явилось драйвером роста закупочных цен на молоко. Это привело к тому, что на внутреннем рынке подорожала вся молочная продукция.

Об этом сообщает Агро-бизнес, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что в конце прошлого года рынок резко изменился. В частности, падение мировых цен на масло вызвало недовольство аграриев, ведь закупочные цены на сырье существенно снизились. Однако производители смогли сохранить прибыльность.

"Важную роль в росте экспорта сыграла возможность поставок в Европейский Союз без пошлин и квот в течение длительного периода. В то же время уже сейчас эти поставки сталкиваются с ограничениями из-за введения квот и лицензирования, а также из-за снижения привлекательности цен. В результате экспорт в ЕС фактически приостановился, а компании переориентируются на рынки соседних стран", - говорят специалисты.

Однако потенциал для наращивания экспорта украинского масла ограничен. В частности, из-за усиления конкуренции со стороны других производителей. Итак, украинскому производителю придется активно искать новые каналы для сбыта.

"На внутреннем рынке масло сейчас продается дешевле, чем на экспорт в ряд постсоветских стран. Признаков быстрого улучшения ценовой ситуации участники рынка пока не видят и не исключают дальнейшего ухудшения конъюнктуры в ближайшее время", - говорят эксперты.

