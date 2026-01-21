Рынок подсолнечника в Украине: цены резко пошли вверх

Иллюстративное фото

В Украине стоимость подсолнечника выросла в среднем на 1000 грн./т. Это произошло вследствие роста стоимости подсолнечного масла на экспортном направлении, а также из-за снижения курса гривны к доллару.

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

С начала недели стоимость масличной с доставкой на предприятие выросла с 26500-28000 грн/т СРТ до 27800-28800 грн/т СРТ за базовые показатели качества. При этом более 50% компаний было готово платить больше.

Участники рынка отметили, что с повышением цен предложение сырья значительно увеличилось, поскольку существует большая вероятность снижения цены подсолнечного масла в ближайшее время.

"Активность в секторе пока была достаточно высокой, однако в ближайшее время может измениться, учитывая системные обстрелы портовой инфраструктуры и растущий дефицит в энергосистеме", - говорят эксперты.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).