Почти сутки без света: в Черниговской области действуют жесткие графики отключений

иллюстративное фото: из открытых источников

В Черниговской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Во многих общинах действуют жесткие графики почасовых отключений электроэнергии

Как передает RegioNews, об этом сообщил советник начальника Черниговской областной военной администрации Андрей Подорван в эфире национального телемарафона.

По его словам, действующие графики подразумевают отсутствие электричества до 19-20 часов в сутки для отдельных домохозяйств.

Кроме плановых отключений, в Черниговской области также применяются аварийные обесточивания в районах, где продолжаются восстановительные работы.

"При длительном отсутствии электроснабжения и объекты ЖКХ и критическая инфраструктура переходят на работу от генераторов", – отметил он.

Как сообщалось, россияне повредили важный энергообъект в Черниговской области. Инцидент произошел несколько недель назад.