Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
Президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми в Украине продлен срок действия военного положения и общей мобилизации
Как сообщает RegioNews ссылкой на РБК-Украина.
Речь идет о двух законах, принятых Верховной Радой 14 января 2026 года.
Согласно им, военное положение и мобилизация будут действовать еще 90 дней – до 4 мая 2026 года.
Ранее Зеленский объяснил, когда Украина упразднит военное положение. Президент заявил, что война с РФ не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента невозможно завершение военного положения в стране.
