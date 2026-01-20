Нидерланды выделят 23 млн евро в поддержку энергетики Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Нидерланды объявили о выделении дополнительной помощи Украине в 23 миллиона евро. Эти средства будут направлены на поддержку энергетического сектора

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко .

По ее словам, эти средства будут направлены на финансирование закупки газа, срочный ремонт электростанций и поставки критически важного энергетического оборудования от нидерландских компаний, в том числе генераторов и кабелей.

"С учетом этого вклада общий объем поддержки энергетики Украины от Нидерландов в 2026 году составит 133 млн евро", – отметила глава Кабмина.

Как сообщалось, в среду, 21 января, во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей). Когда электроэнергия появляется по графику, энергетики призывают потреблять ее экономно.