20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 21:57

Нидерланды выделят 23 млн евро в поддержку энергетики Украины

20 января 2026, 21:57
иллюстративное фото: из открытых источников
Нидерланды объявили о выделении дополнительной помощи Украине в 23 миллиона евро. Эти средства будут направлены на поддержку энергетического сектора

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко .

По ее словам, эти средства будут направлены на финансирование закупки газа, срочный ремонт электростанций и поставки критически важного энергетического оборудования от нидерландских компаний, в том числе генераторов и кабелей.

"С учетом этого вклада общий объем поддержки энергетики Украины от Нидерландов в 2026 году составит 133 млн евро", – отметила глава Кабмина.

Как сообщалось, в среду, 21 января, во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей). Когда электроэнергия появляется по графику, энергетики призывают потреблять ее экономно.

Украина получит энергооборудование из трех стран и €25 млн. помощи от Ирландии
20 января 2026, 18:46
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной ракетно-дроновой атаки
20 января 2026, 17:52
"Энергоатом" могут частично приватизировать
20 января 2026, 16:39
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Известный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУ
20 января 2026, 22:30
Украинские пограничники уничтожили российских штурмовиков, которые прорывались через госграницу на Харьковщине
20 января 2026, 22:12
Киев получит две электростанции от Германии
20 января 2026, 21:41
20 января 2026, 20:57
Буданов заявил, что Украина на пути к "решению войны"
20 января 2026, 20:40
Как уберечь себя и близких от мошенников: советы
20 января 2026, 20:04
Графики отключений электроэнергии в среду: когда не будет света 21 января
20 января 2026, 19:53
86-летнюю женщину спасли из-под обстрелов в Сумской области: как проходила эвакуация
20 января 2026, 19:32
В Одесской области заработал еще один пункт несокрушимости
20 января 2026, 19:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
