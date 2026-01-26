20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
20:25  26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
19:33  26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
26 січня 2026, 23:55

Український ринок живця: ціни зростають - що відбувається

26 січня 2026, 23:55
Ілюстративне фото
В Україні станом на початок тижня закупівельні ціни свиней зростуть до 62-63 гривень за кілограм. Така ж тенденція й на світовому ринку

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

В Україні до 1 лютого на живу свиню очікується подорожчання до 63 гривень за кілограм. При цьому на німецькій біржі VEZG на поточний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 € євро/кг (73,52 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,68 євро/кг (34,48 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

У Польщі на біржі CennikRolnicze середня вартість живої свині доходить до 4,05 злотий/кг (48,4 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,30-5,50 злотих/кг (39,43-65,72 грн/кг).

Яка динаміка цін на світовому ринку:

  • 1,47 (-6%) €/кг у ЄС;
  • 1,70 (+2%) €/кг у Бразилії;
  • 1,46 (+12%) €/кг у США;
  • 1,27 (-4%) €/кг у Канаді.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

аграрії економіка
23 січня 2026
07 серпня 2025
