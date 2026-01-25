10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
09:58  25 января
В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного
09:28  25 января
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
UA | RU
UA | RU
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
25 января 2026, 12:14

Не Трамп, а Карни: главная неожиданность Давоса 2026

25 января 2026, 12:14
Читайте також українською мовою
Главным героем форума в Давосе неожиданно для многих стал канадский премьер Марк Карни
Главным героем форума в Давосе неожиданно для многих стал канадский премьер Марк Карни
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Дональд Трамп не стал главным героем форума в Давосе, хотя, по всей видимости, именно на эту роль он рассчитывал, когда соглашался принять участие в престижной международной конференции в Альпах. Не стало хотя бы потому, что все тезисы, с которыми американский президент обращался к европейцам, были вполне предсказуемы еще до того, как он появился на трибуне форума.

Однако главным героем форума в Давосе неожиданно для многих стал канадский премьер Марк Карни. Конечно, с ним пытались соперничать и другие – президент Франции, федеральный канцлер Германии, даже президент Украины.

Однако в речах европейских лидеров также была известна предсказуемость – было понятно, что Макрон будет жестко отвечать Трампу, Мерц будет говорить об ответственности Европы, а появившийся на форуме Зеленский в последний день прежде всего для встречи с американским коллегой будет упрекать европейцев за слабость и обещать поддержку Украины.

Но только Карни оказался способен выступить не просто с политической речью, а с настоящим концептуальным видением будущего – этим, кстати, речи государственников и отличаются от речей политиков. Речь Карни настолько контрастировала с речью Трампа, что это заметил даже сам американский президент, который в присущей ему манере отменил приглашение канадского премьера к вновь "Совету мира".

Может показаться странным, что за концепцию ответа на возвращение империализма в худшей его форме выступил неевропейский политик. Но это тоже будет упрощением. Во-первых, Карни был главой не только Центрального банка Канады, но и Центрального банка Великобритании. Во-вторых, "Европа" – не только география, но и система ценностей. И с этой точки зрения Канада, Гренландия, Австралия или Новая Зеландия, географически далекие от Европы – именно европейские страны. А вот Россия, занимающая большую часть территории континента, всегда имела к Европе лишь косвенное отношение.

Может показаться странным, что с государственной концепцией выступил профессиональный банкир. Но успешным банкирам как раз свойственно системное мышление, которое помогает им в нужный момент подняться над процессами. Конечно, у нас тоже есть такой опыт. В 2004 году нашим президентом также стал бывший глава Национального банка. И так можно говорить о допущенных Виктором Ющенко многочисленных политических ошибках, которые, в конце концов, и привели к преждевременному завершению его карьеры. Однако никто сегодня не откажет третьему президенту Украины именно в государственном мышлении, в умении оценить процессы, которые сработают уже при его преемниках, некоторые из которых оказались не способны оценить риски даже за сутки до начала катастрофы.

И так наш исторический опыт также убеждает, насколько опасно оставаться наедине с большим хищником. Тогда ты и становишься удобной жертвой, которую если не уничтожат, то ограбят и унизят. В 2014 году Путин напал на Украину, имеющую непосредственную границу с несколькими членами Евросоюза и НАТО. И было сразу же подчеркнуто, что на прямой конфликт Запад с Путиным не пойдет ни при каких обстоятельствах.

А в 2026 году даже заявления Трампа о возможности аннексии далекой от Европы Гренландии вызвали единодушное осуждение практически всех государств континента. И это потому, что Гренландия – автономная часть Датского государства. А теперь представьте себе, что Гренландия была бы независимой и не присоединилась ни к одному союзу. Как вы считаете, какова была бы ее судьба?

Поэтому в призыве канадского премьер-министра к объединению усилий – исторический шанс для Украины. Империалистическим посягательствам могут эффективно противостоять только крупные межгосударственные объединения – возможно, даже новые, а не функционирующие сейчас. И, кстати, сам факт существования таких объединений и их готовность реагировать на вызовы рано или поздно приведут к девальвации империалистических аппетитов и похоронят политиков, являющихся трансляторами агрессии.

И это ответ тем в Украине, которые любят рассказывать о "слабости Европы", спрашивать, так ли Украине нужен союз с европейцами и тому подобное. По-моему, своей речью в Давосе Марк Карни очертил для нас достаточно простую и понятную перспективу: если рано или поздно мы не будем в Европе, то рано или поздно мы будем в России.

Читайте также: Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина Швейцария Европа Канада форум Зеленский Давос выступление Трамп Марк Карни
В ходе переговоров в Абу-Даби Украина и РФ не приблизились к компромиссу, – Reuters
24 января 2026, 11:17
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
The Times: Путин может применить химическое оружие, если война затянется
25 января 2026, 13:05
Волынянка обругала чиновницу в Facebook: что решил суд
25 января 2026, 12:40
На Черниговщине "Герани" попали в ангары с зерном и дома
25 января 2026, 11:47
В Киеве обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М" возле жилых домов
25 января 2026, 11:22
РФ за неделю выпустила более 1700 дронов и сотни ракет – бьют по энергетике
25 января 2026, 10:51
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
25 января 2026, 10:26
В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного
25 января 2026, 09:58
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
25 января 2026, 09:28
РФ атаковала Украину более чем 100 дронами и ракетами: есть попадания
25 января 2026, 09:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Виталий Портников
Андркй Герус
Юрий Чевордов
Все блоги »