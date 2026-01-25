Не Трамп, а Карни: главная неожиданность Давоса 2026

Главным героем форума в Давосе неожиданно для многих стал канадский премьер Марк Карни

Фото: из открытых источников

Дональд Трамп не стал главным героем форума в Давосе, хотя, по всей видимости, именно на эту роль он рассчитывал, когда соглашался принять участие в престижной международной конференции в Альпах. Не стало хотя бы потому, что все тезисы, с которыми американский президент обращался к европейцам, были вполне предсказуемы еще до того, как он появился на трибуне форума.

Однако главным героем форума в Давосе неожиданно для многих стал канадский премьер Марк Карни. Конечно, с ним пытались соперничать и другие – президент Франции, федеральный канцлер Германии, даже президент Украины.

Однако в речах европейских лидеров также была известна предсказуемость – было понятно, что Макрон будет жестко отвечать Трампу, Мерц будет говорить об ответственности Европы, а появившийся на форуме Зеленский в последний день прежде всего для встречи с американским коллегой будет упрекать европейцев за слабость и обещать поддержку Украины.

Но только Карни оказался способен выступить не просто с политической речью, а с настоящим концептуальным видением будущего – этим, кстати, речи государственников и отличаются от речей политиков. Речь Карни настолько контрастировала с речью Трампа, что это заметил даже сам американский президент, который в присущей ему манере отменил приглашение канадского премьера к вновь "Совету мира".

Может показаться странным, что за концепцию ответа на возвращение империализма в худшей его форме выступил неевропейский политик. Но это тоже будет упрощением. Во-первых, Карни был главой не только Центрального банка Канады, но и Центрального банка Великобритании. Во-вторых, "Европа" – не только география, но и система ценностей. И с этой точки зрения Канада, Гренландия, Австралия или Новая Зеландия, географически далекие от Европы – именно европейские страны. А вот Россия, занимающая большую часть территории континента, всегда имела к Европе лишь косвенное отношение.

Может показаться странным, что с государственной концепцией выступил профессиональный банкир. Но успешным банкирам как раз свойственно системное мышление, которое помогает им в нужный момент подняться над процессами. Конечно, у нас тоже есть такой опыт. В 2004 году нашим президентом также стал бывший глава Национального банка. И так можно говорить о допущенных Виктором Ющенко многочисленных политических ошибках, которые, в конце концов, и привели к преждевременному завершению его карьеры. Однако никто сегодня не откажет третьему президенту Украины именно в государственном мышлении, в умении оценить процессы, которые сработают уже при его преемниках, некоторые из которых оказались не способны оценить риски даже за сутки до начала катастрофы.

И так наш исторический опыт также убеждает, насколько опасно оставаться наедине с большим хищником. Тогда ты и становишься удобной жертвой, которую если не уничтожат, то ограбят и унизят. В 2014 году Путин напал на Украину, имеющую непосредственную границу с несколькими членами Евросоюза и НАТО. И было сразу же подчеркнуто, что на прямой конфликт Запад с Путиным не пойдет ни при каких обстоятельствах.

А в 2026 году даже заявления Трампа о возможности аннексии далекой от Европы Гренландии вызвали единодушное осуждение практически всех государств континента. И это потому, что Гренландия – автономная часть Датского государства. А теперь представьте себе, что Гренландия была бы независимой и не присоединилась ни к одному союзу. Как вы считаете, какова была бы ее судьба?

Поэтому в призыве канадского премьер-министра к объединению усилий – исторический шанс для Украины. Империалистическим посягательствам могут эффективно противостоять только крупные межгосударственные объединения – возможно, даже новые, а не функционирующие сейчас. И, кстати, сам факт существования таких объединений и их готовность реагировать на вызовы рано или поздно приведут к девальвации империалистических аппетитов и похоронят политиков, являющихся трансляторами агрессии.

И это ответ тем в Украине, которые любят рассказывать о "слабости Европы", спрашивать, так ли Украине нужен союз с европейцами и тому подобное. По-моему, своей речью в Давосе Марк Карни очертил для нас достаточно простую и понятную перспективу: если рано или поздно мы не будем в Европе, то рано или поздно мы будем в России.

